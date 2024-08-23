加拿大兩大貨運鐵路全面停運　穆迪：日均經濟損失近20億港元

由於勞資談判破局，加拿大兩大鐵道貨運公司的貨運網絡8月22日開始停運，近萬名工人暫停工作，加拿大與美國的多個產業或受衝擊。信用評級機構穆迪（Moody's）預計這次停運每日會為加拿大帶來3.41億加元（約19.55億港元）的經濟損失。



加拿大鐵路運輸貨車司機工會（Teamsters Canada Rail Conference Union）發布的聲明指：「儘管經過數月的真誠談判，雙方仍然存在很大分歧，加拿大國家鐵路公司（Canadian National Railway）和加拿大太平洋堪薩斯城公司（Canadian Pacific Kansas City）都已停工。」

代表近萬名工人的工會將北美時間8月21日凌晨定為達成協議的最後期限。

這兩家公司的鐵路從大西洋延伸至太平洋沿岸，再向南進入美國，每天運載價值估計為10億加元（約57.34億港元）的貨物，包括穀物、鉀肥、汽車和石油產品，以及木材等。

法媒報道，這是加拿大首次面臨這兩家企業同時停工的情況，兩家企業過去曾輪流談判勞工協議。兩公司運送的貨物中，近三分之一需跨越加美交界。這次停運可能打亂美國農業、汽車業、房屋建造和能源業等產業的營運。停運或使得美國車廠難以取得在加拿大廠完成的引擎等組件；美國農夫可能會面臨肥料短缺。

商業團體和農民警告稱，加拿大經濟將遭受代價高昂的損失。由於預計運輸會中斷，美國鐵路公司和海外託運人已經停止接收一些運往加拿大的貨物。

2024年8月22日，加拿大魁北克省蒙特利爾，罷工的加拿大國家鐵路 (Canadian National Railway，CN)工人被公司禁止上班，他們選擇在公司總部外設立糾察線。（Reuters）

勞資雙方的爭議主要圍繞工人們擔憂長時間工作和疲勞會危害安全。加拿大國家鐵路公司曾試圖安排工人填補其他地區的人員短缺，但遭到工會拒絕。

勞方與加拿大太平洋堪薩斯城公司的爭議則是集中在列車乘務員休息時間的問題。

工會主席鮑徹（Paul Boucher）說，這兩家鐵路運營商「表現出願意犧牲鐵路安全並拆散家庭來賺取額外的收入」。

工會也說，儘管停工，但工會仍願意與兩家公司進行「談判」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

