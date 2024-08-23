李強訪白羅斯晤盧卡申科　兩國聯合公報敲定2030年前合作方向

國務院總理李強8月22日訪問白羅斯，分別同總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）、總理戈洛夫琴科（Roman Golovchenko）會面。雙方在誠摯友好氣氛中就雙邊關係、各領域合作及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成廣泛共識。兩國隨後發表政府聯合公報，高度評價中白全天候全面戰略夥伴關係，將密切高層交往，擴大互利合作。



2024年8月22日，白羅斯明斯克國際機場，李強與戈洛夫琴科握手，圖為白羅斯外交部賬戶在社交平台發布的影片截圖。（截圖自X@BelarusMFA）

中方願加強發展戰略對接 擴大貿易規模

李強與盧卡申科會面時稱，中方願同白方加強發展戰略對接，紮實推進各領域合作，穩步擴大貿易規模，實施好中白工業園等項目，持續深化人文交流。同時中方願同白方進一步加強多邊協作，維護廣大發展中國家共同利益。

盧卡申科感謝中方長期對白羅斯經濟社會發展提供幫助，願同中方密切高層交往，深化經貿、農業、科技等領域務實合作，積極參與習近平主席提出的重要全球倡議，推動白中全天候全面戰略夥伴關係取得更大發展。

借鑑中國現代化建設經驗 推動白羅斯創科等領域發展

兩國政府聯合公報提到，兩國政府的中期核心任務，是在2030年前分享及借鑑中國現代化建設的經驗和成果，協作發展新質生產力。白方在中方支持下推進科技創新，拓展新的工業領域並推進現有產業現代化，遵循生態優先和綠色發展理念，適應世界生產關係新趨勢。

雙方確定2030年前的重要合作方向包括：達成高水平、開創性的《中華人民共和國政府和白羅斯共和國政府服務貿易和投資協定》，加強產業鏈供應鏈合作、擴大銀行間信貸金融合作，以及促進雙方科技創新、產業升級、科技人文交流與技術合作等。

此外，雙方將繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，堅決反對外部勢力以任何借口干涉別國內政，堅決反對在民主和人權問題上搞雙重標準。