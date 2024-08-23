猴痘｜泰國確認亞洲首宗變異病毒株病例　42國旅客入境需篩查

泰國成為發現猴痘病毒新變異毒株病例的首個亞洲國家；在世界衛生組織（World Health Organization，WHO）宣布非洲爆發的猴痘疫情為最新全球突發公共衛生事件後，病毒在更多地區傳播。



彭博社8月22日報道，泰國衛生部疾控部門（Department of Disease Control)稱，這名對「分支1b」變異株檢測呈陽性的病患是一名歐洲男性，上週從非洲抵達曼谷。有關部門確認了這名66歲患者的43名密切接觸者，並將他們納入監控。

這名有猴痘相關疾病和症狀的患者於抵達曼谷後一天的15日入院。22日實驗室檢測確認所感染毒株為「分支1b」。泰國衛生部在公告中稱，將向世界衛生組織通報結果。

2024年8月22日，泰國衛生部疾控部門表示，一名對「分支Ib」變異株檢測呈陽性的病患是一名歐洲男性，上週從非洲抵達曼谷。（X@ddc_riskcom）

依賴旅遊業的泰國表示，將於包括曼谷素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）在內的所有國際入境點加強監控和篩查措施。衛生部指出，來自42個爆發猴痘疫情國家的旅客，在前往泰國之前必須在衛生部的在線申請表上進行登記，並根據全球協議在抵達泰國後接受健康篩查。

新病毒株的死亡率為3%，已在多個非洲國家蔓延，據報道，在剛果民主共和國已造成500多人死亡。患病者也包括兒童和青少年，已知的致命病例中，5歲以下患者的比率在60%以上。

本文獲《聯合早報》授權轉載

