獵狐行動｜特大經濟罪疑犯自泰國引渡至中國　涉案金額逾千億

據中國公安部網站8月23日消息，8月20日晚，在國內有關部門、中國駐泰國使館和泰國執法部門的大力協助下，公安部「獵狐行動」工作組將涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟疑犯張某某從泰國成功引渡回中國。此案系1999年中泰引渡條約生效後，中國從泰國引渡的首名經濟疑犯。



圖為2024年8月20日，中國聯合多部門將疑犯從泰國引渡回中國。（央視新聞）

據了解，自2012年以來，以疑犯張某某為首的MBI集團通過發行虛擬數字貨幣的方式，要求參加者繳納700元至24.5萬元人民幣（約26.77萬港元）不等的費用獲得平台會籍資格，以高額返利為誘餌，以發展入會成員數量、投入資金數量作為計酬方式或者返利依據，實施網絡傳銷違法犯罪活動。該集團共發展入會成員一千餘萬人次，涉案資金超1,000億元人民幣（約1,092億港元）。

2020年11月，重慶市公安局依法對張某某立案偵查；2021年3月，國際刑警組織中國國家中心局對其發布紅色通報。2022年7月21日，泰國警方抓獲張某某。隨後，中方依據雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求。2024年5月21日，泰國上訴法院終審裁決將張某某引渡中國，8月14日，泰國政府作出行政決定，支持法院上述終審裁決。

圖為2024年8月20日，中國聯合多部門將疑犯從泰國引渡回中國。（央視新聞）

公安部「獵狐行動」辦公室有關負責人表示，張某某的成功引渡，顯示了中國政府維護公民權益、捍衞法律尊嚴的堅定決心和意志，是中泰執法司法合作的重大成果，對鞏固深化中泰兩國執法司法合作具有里程碑式的意義，也將對今後中國和其他國家引渡合作起到積極示範作用。

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