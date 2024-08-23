韓國SK財閥離婚案　原配妻獲千萬精神賠償　指控夫養小三花近6億

韓國SK財團會長崔泰源與原配妻盧素英的離婚官司在當地矚目，盧素英2023年3月以遭受嚴重精神痛苦為由，控告「小三」金熙英，首爾家庭法院8月22日一審宣判，盧素英獲20億韓圜（約1166萬港元）精神賠償。盧素英方面主張崔泰源自2015年以來為「小三」花費高達1000億韓圜（約5.8億港元），金熙英則否認。



盧素英是韓國「前第一千金」，也是韓國蝴蝶藝術中心的總監（蝴蝶藝術中心）

盧素英是韓國「前第一千金」，她是已故前韓國總統盧泰愚的女兒，1988年與崔泰源結婚。至2015年年底，崔泰源公開承認婚外情，希望盧素英與他離婚，2017年，崔泰源向盧素英提出離婚，雙方未達協議，鬧上法庭。盧素英2023年3月再以遭受嚴重精神痛苦為由，向「小三」金熙英提出訴訟，索償30億韓圜（約1750萬港元）。

韓國SK集團會長崔泰源和韓國前第一千金盧素英（不在圖中）的「世紀離婚官司」仍未結束，男方已跟女友金熙英出雙入對。盧素英2015年揭發兩人有染，且崔泰源與金熙英育有一女。圖為2013年10月14日崔泰源（左一）與金喜英（右一）在巴黎與全球奢侈品巨頭LVMH集團創辦人阿爾諾（Bernard Arnault）出席活動時合照。（Getty）

首爾家庭法院8月22日一審宣判，據韓聯社報道，法院指金熙英與崔泰源行為不當、生育私生女等，破壞盧素英與崔泰源的根本信任關係，導致婚姻破裂，裁定崔泰源與金熙英要向盧素英共同支付20億韓圜（約1166萬港元）精神賠償。

《中央日報》22日指，盧素英一方主張是金熙英主動接近崔泰源，持續保持不正當關係，誕下私生女，並批評崔泰源自2015年以來，為金熙英花費超過1000億韓圜（約5.8億港元）。

金熙英方面指，崔泰源和盧素英的婚姻關係已破裂10多年。圖為金熙英（社交網站）

金熙英方面否認，稱是明顯假訊息，又以誹謗為由對向傳媒透露消息的盧素英代理律師提出訴訟，金熙英方面指，崔泰源和盧素英的婚姻關係已破裂10多年。

韓國法院5月也就崔泰源與盧素英的離婚財產分割案作出判決，要求崔泰源向盧素英分配1.38萬億韓圜（約80億港元）的財產、支付20億韓圜（約1166萬港元）的精神損害撫慰金。崔泰源不服，提出上訴，此案仍在審理中。