印度總理莫迪抵烏克蘭將晤澤連斯基　料加強經濟關係商防務合作

印度總理莫迪（Narendra Modi）8月23日訪問烏克蘭，他將與烏克蘭總統澤連斯基（VladimirZelenskiy）會晤。莫迪之前在7月8日訪問俄羅斯，當時引來澤連斯基指責，現在出訪烏克蘭，正值俄烏戰爭局勢再升溫之際，引起外界關注。



2023年5月20日，日本廣島，莫迪在G7領導人峰會上與澤連斯基握手。（Reuters）

美媒22日引述兩國官員表示，莫迪此訪將加強經濟關係及防務和科技領域的合作。俄烏戰爭近期局勢升溫，烏克蘭反攻俄羅斯多地。路透社23日分析，烏克蘭試圖與南亞國家發展外交關係，爭取「公平方案」結束俄烏戰爭。

▼莫迪抵烏後在社交平台發文，指自己受到當地印度社區的歡迎

印度一貫持有「不結盟運動」立場，英國廣播公司（BBC）23日引述華盛頓智庫威爾遜中心（Wilson Centre）南亞研究所所長庫格爾曼（Michael Kugelman）分析，莫迪此行旨在通過重申兩國關係，表達印度對戰爭的擔憂，以促進本國的利益。