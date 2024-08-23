習近平應約與英國首相施紀賢通話

央視新聞報道，中國國家主席習近平8月23日下午應約同英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）通電話，他在通話中祝賀施紀賢就任英國首相，表示中國願同英國保持各層級交往，推動中英關係行穩致遠，共同努力促進世界和平與發展。



報道指，習近平祝賀施紀賢就任英國首相，他稱當前國際形勢變亂交織，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，應該以長遠和戰略眼光看待兩國關係，秉持夥伴定位，加強對話合作，以穩定互惠的中英關係造福兩國和世界。

他指中國致力於以中國式現代化全面推進強國建設、民族覆興，堅持走和平發展道路，希望英方客觀理性看待中國。

習近平又談到中方願同英方在相互尊重基礎上開展平等對話，增進了解互信，加強發展戰略對接，拓展金融、綠色經濟、人工智能等領域合作，深化人文交流，讓互利共贏成為中英關係的主基調。

報道指，施紀賢祝賀中國體育代表團在巴黎奧運會取得優異成績，表示發展更加緊密的英中合作關係符合雙方長遠利益，兩國加強經貿、金融、教育、清潔能源、醫藥衛生等領域合作，有利於促進各自發展，共同應對氣候變化等全球挑戰。

他指英方希望同中國加強各層級、各領域接觸對話，推動兩國務實合作和機制交流取得積極成果，本着相互尊重的精神發展長期、穩定、具有戰略意義的英中關係，英方願同中方就重大國際和地區問題保持溝通，為維護世界安全與穩定作出貢獻。他願重申英方長期堅持一個中國政策立場沒有改變。

施紀賢領導工黨在7月初的英國大選取得過半數議席，他之後成為首相。