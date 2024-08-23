攝理教｜《以神之名》PD遭檢方調查　涉片內裸體無打格　PD反駁

講述韓國攝理教、五大洋等異端宗教醜聞的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》自2023年在Netflix播出後，讓韓國社會重新關注邪教問題，備受好評，但紀錄片製作人（PD）趙成賢（조성현）如今面臨檢察機關調查，警方指控其片內裸露畫面無打格，涉未經同意發放裸體片段，趙成賢8月20日回應，批評警方把其揭露黑幕的紀錄片視作色情片，重申會「繼續戰鬥」，他又解釋無打格的原因。



案件移送檢方

據韓媒報道，首爾麻浦警察署在調查後，認為趙成賢在製作《以神之名》時未經攝理教女信徒的同意，在紀錄片內發布其裸露片段，警方8月14日把案件移送檢察機關，意味檢方將展開調查。

《以神之名》由韓國文化廣播公司（MBC）製作，在Netflix播出，紀錄片講述攝理教教主鄭明析的荒唐行徑，包括要求女信徒拍攝裸體影片、照片供他欣賞，紀錄片內播出相關片段，包括出現多位女信徒共浴的畫面，更有信徒在片內說道「教主，你累了嗎？與我們一起泡澡吧！我們會為主消除所有疲勞。」

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解釋身體無打格原因

趙成賢8月20日回應警方指控時稱，紀錄片有對信徒臉部打格，作極度模糊處理，身體則沒有打格，他解釋指「請注意，在紀錄片發布之前，攝理教就不斷聲稱這些片段是捏造，所以為了公眾最大利益，也為揭露邪教的反常，我才沒有對（信徒）身體進行模糊處理。」

對於案件移送檢方，他表示感到非洲沮喪，但強調會繼續戰鬥。

他不滿警方把其揭露邪教黑幕的紀錄片視作色情影片，「希望韓國當局會帶頭為一般民眾伸張正義，而不是為邪教謀取利益。」

《以神之名：信仰的背叛》自2023年3月在Netflix推出後，引起韓國社會極大迴響，紀錄片獲頒獎總統表揚獎項。

片內講述的攝理教教主鄭明析，2023年12月韓國法院裁定其性侵多名女信徒，判囚23年。

▼Netflix新紀錄片《以神之名：信仰的背叛》預告片的截圖：