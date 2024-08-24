美國大選｜小甘迺迪退選　已向多州申選票除名　表明改挺特朗普

以獨立身份參選美國2024年總統選舉小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）確定退選，已陸續向各州申請在選票除名。他8月23日向賓夕法尼亞州（Pennsylvania）法院提交文件，表明退出選舉，並支持共和黨籍的前總統特朗普（Donlad Trump）當選。亞利桑那州州務卿辦公室22日亦證實，小甘迺迪已提交文件，要求在該州退出總統選舉。



圖左為美國前總統特朗普（Donlad Trump）於2024年8 月3日在佐治亞州出席活動。圖右為現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）8 月6日在賓州造勢。（Reuters）

小甘迺迪23日稍後時間在亞利桑那鳳凰城出席活動，並正式宣布退選。其副手夏納漢 （Nicole Shanahan）日前透露，小甘迺迪正考慮退選。

此前有消息稱，小甘迺迪先後與特朗普，以及民主黨籍現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）聯繫，尋求對方一旦當選總統，他能在新政府擔任職位。

自宣布參選以來，小甘迺迪的民調一直落後。他本身屬民主黨，為參選總統退黨。他是已故司法部長羅伯特甘迺迪（Robert F . Kennedy）的兒子，也是已故總統甘迺迪約翰甘迺迪（John F. Kennedy）的侄兒。不過，家族大多數成員均反對小甘迺迪獨立參選總統，重申支持民主黨。