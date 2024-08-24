俄羅斯監獄4囚犯挾持人質　包括4名獄警共8死　兇徒疑涉ISIS

俄羅斯伏爾加格勒州（Volgograd）蘇羅維基諾鎮（Surovikino）一所監獄，8月23日發生挾持人質事件，4名自稱ISIS成員的囚犯，持刀挾持獄警及其他犯人。事件共造成8人死亡，當中4人為獄警，4名肇事囚犯亦被擊斃。



2024年8月23日，俄羅斯伏爾加格勒州（Volgograd）蘇羅維基諾鎮（Surovikino）發生囚犯挾持人質事件，俄羅斯警方參與處理。（Reuters）

據俄羅斯媒體報道，挾持人質的4名囚犯中，有3人犯販毒罪，一人因誤殺判囚。社交媒體流傳的畫面顯示，施襲者稱動機是為受迫害的穆斯林報復。相關影片曾出現疑似ISIS的旗幟，另有一名持刀囚犯站在披血的獄警旁邊，地上血跡斑斑。

俄羅斯聯邦監獄管理局（FSIN）發聲明，否認襲擊者控制了整所監獄，指他們只佔據了一個房間，共有8名獄警和另外4名囚犯被扣為人質。當中4名獄警死亡，均身有刀傷。俄羅斯國民近衛軍表示，駐於伏爾加格勒州的特種部隊狙擊手，負責將4名囚犯擊斃。

圖為2024年8月23日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）透過視像主持安全會議。 （Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS ）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）當天於安全會議上稱，已聽取聯邦監獄管理局對此事件的簡報。

今年6月，俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）亦曾有看守所發生同類事件，被6名囚犯持刀挾持兩名職員。6人被特種部隊擊斃，兩名人質被解救。部份涉案者亦效忠ISIS，因涉嫌參與恐怖活動被拘押。