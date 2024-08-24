風暴珊珊｜日媒稱路徑似2018年強颱飛燕 新幹線週二起或停駛2天
撰文：劉耀洋
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日本氣象廳8月24日稱，隨着10號颱風珊珊（サンサン）向北移動，強度不斷增強，27日起將從日本西部向東部逼近，出現強風暴的風險日增。日本東海鐵路公司（JR東海）宣布，27、28日東海道新幹線，可能因為颱風停駛或延後營運。
日本放送協會（NHK）24日報道，日本氣象廳觀測到，颱風24日上午9時持續在南部海域向北移動，中心氣壓980百帕，最大風速每秒35米，最大瞬間風速每秒50米。
JR東海稱，各新幹線將於27、28日全部或部份路段停運或嚴重延誤。新幹線中，東北、山形、秋田新幹線則可能會持續受到影響至29日。
日本東海電視台（THK）23日分析，儘管颱風珊珊的路徑仍存在不確定性，但它的路徑與強度，和2018年導致關西國際機場嚴重受損的21號颱風飛燕（チェービー）極為相似。
颱風飛燕2018年9月4日於日本南部登陸，導致關西國際機場出現大規模水侵，機場當天首先封閉2條跑道，後來更直接封閉機場，約3,000名旅客、2,000名相關工作人員被困一夜。
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