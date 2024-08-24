小羅伯特甘迺迪退選撐特朗普　妹妹Kerry批背叛家族

撰文：官祿倡
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以獨立身份參選美國2024年總統選舉的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）8月23日宣布退選，改為支持前總統、共和黨籍總統候選人特朗普（Donlad Trump，又譯川普）。小羅伯特甘迺迪的妹妹Kerry在24日對他的決定表示遺憾，批他「背叛家族」。

Kerry在社交平台表明自己與整個家族是美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）及其手副手沃爾茲（Tim Walz）的支持者，認為小羅伯特甘迺迪此舉是「對我們父親和我們家族最珍視的價值觀的背叛。」

小羅伯特甘迺迪是已故民主黨籍前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子，他先是在2023年4月和拜登（Joe Biden）競選黨內總統提名，2023年10月9日轉以獨立身份參選總統。

共和黨總統候選人、美國前總統特朗普於2024年8月23日在美國亞利桑那州舉行的集會上與前獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪握手。
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