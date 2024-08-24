小羅伯特甘迺迪退選撐特朗普　妹妹Kerry批背叛家族

以獨立身份參選美國2024年總統選舉的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）8月23日宣布退選，改為支持前總統、共和黨籍總統候選人特朗普（Donlad Trump，又譯川普）。小羅伯特甘迺迪的妹妹Kerry在24日對他的決定表示遺憾，批他「背叛家族」。



Kerry在社交平台表明自己與整個家族是美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）及其手副手沃爾茲（Tim Walz）的支持者，認為小羅伯特甘迺迪此舉是「對我們父親和我們家族最珍視的價值觀的背叛。」

小羅伯特甘迺迪是已故民主黨籍前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子，他先是在2023年4月和拜登（Joe Biden）競選黨內總統提名，2023年10月9日轉以獨立身份參選總統。