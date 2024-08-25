德國西部音樂節3死8持刀傷襲擊案 警拘15歲少年涉知情不報
撰文：聯合早報
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德國西部城市索林根（Solingen）8月23日晚上發生持刀襲擊事件，警方說行兇者專門攻擊受害者的喉嚨，至少3死8傷，包括5人重傷。疑兇目前仍然在逃，當地警方24日拘捕1名與案件有關的15歲少年，涉嫌在得悉犯案計劃後知情不報。當局正繼續大規模追捕，並調查犯案動機，不排除涉及恐怖主義。
調查人員24日表示，尚未確認凶手的身份或其犯案動機。警方出動特種部隊和直升機展開大規模搜捕行動，並已拘捕一名15歲少年協助調查。
德國西部城市索林根23日舉行建城650周年慶祝活動。警方確認，當地時間晚上約10時，一名男子持刀隨意刺向路人，造成至少三人死亡，八人受傷，其中五人傷勢嚴重。
德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）誓言，務必迅速逮捕兇徒，將其繩之以法。警方指，調查和搜捕工作正在緊鑼密鼓地進行中。
一名目擊者說，案發時他距離行兇者數公尺遠，突然留意到舞台上表演者的神情不對勁，意識到「出事了」，然後看到不遠處一名觀眾倒地，接着又有多人倒下，「地上有多處血泊」。
案發時在舞台上表演的一名音樂人稱，主辦方原本要求他繼續表演，「以避免引起大規模恐慌」，後來才叫停演出。「由於襲擊者仍在逃，我們躲在附近的一家商店，直升機就在空中盤旋。」
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