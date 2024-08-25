美國大選｜賀錦麗黨大會演說吸2900萬觀眾 最新民調續領先特朗普
撰文：王海
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據美國媒體報道，現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）8月22日在全國黨代表大會上發表接受提名演說，電視收視率達2900萬，超過了前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）在共和黨代表大會上接受提名演說的收視率。而最新民調顯示，賀錦麗以48.4%的支持度領先特朗普的45.3%。
《洛杉磯時報》23日引述尼爾森（Nielsen）的數據報道，副總統賀錦麗22日廣受好評的演說在15個電視台共獲得2900萬觀眾收看。
這個數字要比前總統特朗普7月19日在共和黨代表大會的演說高出14%，當晚全美有2540萬觀眾收看他的發言。
賀錦麗的這個數字同時比現任總統拜登（Joe Biden）2020年的接受提名演說的收視率（2460萬觀眾）要高，與前國務卿希拉里（Hilary Clinton）2016年的接受提名演說收視率（2980萬）相若。
有分析認為，賀錦麗演說的好評有賴她將時長控制在37分鐘，反觀特朗普上個月的同類演說時長超過90分鐘。
英國《衛報》23日發布最新的美國綜合民調顯示，賀錦麗的支持度為48.4%，領先特朗普的45.3%。
該民調是利用過去10日，美國全國民調的平均數字得出。
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