以色列先動手！真主黨射逾300武器　襲以軍11目標：首輪報復完成

以色列軍方8月25日對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）目標進行打擊。以軍曾稱懷疑真主黨計劃對以發射導彈和火箭彈，決定先發制人。國防部長加蘭特（Yoav Gallant）在襲擊結束後說，已對真主黨進行「精準打擊」。



以軍襲擊結束後，國防部長加蘭特（Yoav Gallant）與美國防部奧斯汀（Lloyd Austin）進行會談。加蘭特加介紹行動內容，以美雙方也討論避免地區衝突升級的重要性。

2023年12月18日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）到訪以色列，並與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）會面。（Reuters）

黎巴嫩廣場電視台25日稱，以軍猛烈空襲黎巴嫩南部，持續約20多分鐘。大約1小時後，真主黨宣布反擊，出動大量無人機與火箭彈。

以色列對黎巴嫩境內真主黨的目標發動恐襲之後，以色列政府與以軍嚴陣以待。路透社稱以色列基於安全理由，暫停特拉維夫的所有航班升降。以軍稱，在香港時間中午12時，機場恢復營運。

國防部長加蘭特（Yoav Gallant）在襲擊發生後宣布，全國未來48小時處於緊急狀態，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）之後將召開國家安全會議。

真主黨在香港時間早上約11時30分宣布，出動大量無人機反擊。並在香港時間中午約12時9分宣布。真主黨稱這是回應以色列多次暗殺真主黨領袖。這些暗殺行動在2024年6、7月接連發生。

網上流傳以色列加利利（Galilee）上空出現「鐵穹」攔截火箭彈的場面。加利利位於以色列北部。

以色列外交部數碼外交局大使和總監David Saranga在社交媒體X發文發片，稱以軍攔截逾200支由黎巴嫩真主黨發風的火箭彈：

美媒Axio稱，美國與以色列在過去48小時取得情報，稱黎巴嫩準備對以色列發動導彈與無人機襲擊。

黎媒稱，以色列25日率先在黎巴嫩南部發動大約40次空襲。此前以軍說，在有迹象表明即將發動大規模襲擊後，它正在先發制人地打擊真主黨的目標。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）發聲明稱：「以軍確認真主黨準備向以色列領土發射導彈和火箭彈。作爲對這些威脅的回應，以軍正在打擊黎巴嫩境內的恐怖目標。

以色列國防軍命令戈蘭高地（Golan Heights）所有北部邊境社區和城鎮的居民留在防空洞附近，避免不必要的活動和集會，以防真主黨可能發動襲擊。戈蘭高地的農業工作也已停止。