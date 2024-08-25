遭以色列猛烈空襲　黎巴嫩真主黨宣布反擊：發射大量火箭彈無人機

以色列軍方8月25日對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）目標發動先發制人的打擊。以色列稱懷疑真主黨計劃對以發射導彈和火箭彈，因此進行先發制人的打擊。黎巴嫩廣場電視台25日稱，以軍猛烈空襲黎巴嫩南部，持續約20多分鐘。大約1小時後，真主黨宣布反擊，出動大量無人機與火箭彈。



以色列對黎巴嫩境內真主黨的目標發動恐襲之後，以色列政府與以軍嚴陣以待。路透社稱以色列基於安全理由，暫停特拉維夫的所有航班升降。國防部長加蘭特（Yoav Gallant）宣布，全國未來48小時處於緊急狀態，總理之後將召開國家安全會議。

《以色列時報》引述以色列國家緊急救護服務機構MDA稱，已將全國警戒級別提高到「最高警戒」。

真主黨在香港時間早上約11時30分宣布，出動大量無人機反擊。

網上流傳以色列加利利（Galilee）上空出現「鐵穹」攔截火箭彈的場面。加利利位於以色列北部。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）發聲明稱：「以軍確認真主黨準備向以色列領土發射導彈和火箭彈。作爲對這些威脅的回應，以軍正在打擊黎巴嫩境內的恐怖目標。

黎巴嫩媒體報道稱，以色列在黎巴嫩南部發動大約40次空襲。此前，以色列國防軍說，在有迹象表明即將發動大規模襲擊後，它正在先發制人地打擊真主黨的目標。

以色列國防軍命令戈蘭高地（Golan Heights）所有北部邊境社區和城鎮的居民留在防空洞附近，避免不必要的活動和集會，以防真主黨可能發動襲擊。戈蘭高地的農業工作也已停止。