泰國布吉島大佛附近山泥傾瀉13死20傷　情侶離世前緊緊相擁

泰國布吉島（Phuket Island，又譯普吉島）連日暴雨引發山泥傾瀉，迄今13人死於這場天災，包括2名俄羅斯人。事發地點在布吉大佛（Big Buddha Phuket）附近。山洪暴發和山泥傾瀉是在22早上開始，由布吉府多地持續暴雨所引致的。



除了兩名俄羅斯人，尚有9名來自緬甸的外勞，以及2名名泰國人罹難。

當地警方稱，來自俄羅斯的一對男女本在一個豪華別墅度假，不料最終客死異鄉。﹗

《布吉快報》（Phuket Express）24日引述布吉市地方官員Worasit Putjeep報道，一對罹難緬甸情侶被發現時，兩人正抱着對方，另一隻手握着手提電話和電筒。

普吉府首長Sophon Suwannarat稱，上週連日暴雨，導致布吉大佛附近發生山泥傾瀉。

Sophon Suwannarat說，有約20人受傷，另有209房屋受影響。他說當局已開始進行大規模的善後工作。當局也在聯絡死難者的親人，以及通知相關大使館。

《曼谷郵報》25日稱，逾50幢民房、放租的公寓及4幢豪華別墅受損，救援人員稱，這是發生在布吉島一次嚴重的山泥傾瀉之一。

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布吉大佛是一尊面向東邊攀牙灣巨型坐佛像，背向安達曼海（Andaman Sea）。