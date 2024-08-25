以色列明或再遭襲擊？　美媒：黎巴嫩真主黨「今收兵」聲明藏玄機

以色列軍方8月25日打擊黎巴嫩真主黨（Hezbollah）目標，稱懷疑真主黨計劃對以發射導彈和火箭彈，決定先發制人，真主黨隨後大規模開火反擊。真主黨25日較晚表示，對指揮官福舒庫爾（Fuad Shukr）被謀殺的第一階段報復行動已成功完成。以色列方則稱，他們將以牙還牙。



以軍對黎巴嫩南部襲擊仍在持續

央視引述黎巴嫩國家通訊社消息指，以軍目前對黎巴嫩南部的襲擊仍在持續，黎巴嫩南部澤布琴、泰爾海法和傑賓3地遭以軍猛烈轟炸。

內塔尼亞胡：以色列先發制人 摧毀數千枚真主黨火箭彈

以色列傳媒引述消息稱，以色列軍方等評估認爲，黎巴嫩真主黨25日清晨計劃向海爾茲利亞附近的格利洛特基地發射火箭彈，以軍的幾個情報部門和摩薩德總部都駐紮在那裏。

2024年8月23日，黎巴嫩真主黨和以色列發生跨境敵對衝突期間，黎南村莊希亞姆（Khiam）的建築物附近冒出濃煙。（Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯納坦雅胡）25日在特拉維夫舉行的緊急國家安全內閣會議上表示，早上發現黎真主黨正準備對以色列發動襲擊後，他們指示以色列國防軍先發制人，以色列25日摧毀數千枚黎巴嫩真主黨的火箭彈。

內塔尼亞胡說：「誰傷害我們，我們就傷害誰」。

真主黨：以色列說法與現實相去甚遠

黎巴嫩真主黨運動新聞處25日在聲明中稱，以色列領導層關於在黎巴嫩南部成功進行預防性打擊的聲明與現實相去甚遠，真主黨對舒庫爾被謀殺的第一階段報復行動已成功完成。

真主黨稱，他們已向以色列北部的軍事設施發射300多枚火箭彈和導彈，那裏的空襲警報已拉響。

美媒《紐約時報》指，真主黨25日稍早聲明「今天軍事行動到此為止」，暗示26日可能再度發動攻擊。