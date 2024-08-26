德國音樂節3死8傷持刀襲擊案 敘利亞疑犯庇護申請被拒本應被驅逐
撰文：王海
出版：更新：
德國西部城市索林根（Solingen）8月23日發生造成3死8傷的持刀襲擊案，26歲疑犯24日自首。警方證實，疑犯是尋求庇護的敘利亞公民，德國聯邦檢察官辦公室公布疑犯的名字。德國媒體報道，他的庇護申請曾被拒，本應被驅逐出境。
被扣上手銬和腳鐐的26歲男疑犯，25日在索林根警察總部由警方押送往南部城市卡爾斯魯厄（Karlsruhe）聯邦最高法院應訊。這名敘利亞公民是在24日晚穿著染血的衣服向當局自首，承認在音樂節上持刀襲擊多人。
路透社25日報道，德國聯邦檢察官辦公室接手調查持刀襲擊案，已確認疑犯為26歲來自敘利亞，名為Issa Al H.的男子。鑑於德國私隱條例，檢方並未公布他的姓氏，正調查疑犯是否伊斯蘭國成員。
極端組織伊斯蘭國（ISIS）早前表示，襲擊是他們的成員所為，目的是為在巴勒斯坦及其他地方的穆斯林報復，但未有提供證據支持有關說法。大批警員24日曾突擊搜查一處難民住宅。
《明鏡》周刊（Der Spiegel）報道，疑犯2022年尾以難民身份入境德國尋求庇護。德新社（dpa）報道，疑犯的庇護申請被拒，本應在去年被驅逐出境。
襲擊案發生在當地23日晚，索林根市正舉行活動慶祝建城650周年，一名男子闖入活動場地，刺傷多人後逃離現場。警方指，兇徒針對喉嚨和頸部施襲，不排除案件涉及恐怖主義。
德國西部音樂節3死8傷持刀襲擊案：疑犯對警自首 ISIS承認責任德國持刀襲擊案｜德媒：警方已拘捕1名疑兇德國西部音樂節3死8傷持刀襲擊案 警拘15歲少年涉知情不報德國西部音樂節3死8傷 朔爾茨：嚴懲疑犯