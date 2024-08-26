德國音樂節3死8傷持刀襲擊案　敘利亞疑犯庇護申請被拒本應被驅逐

德國西部城市索林根（Solingen）8月23日發生造成3死8傷的持刀襲擊案，26歲疑犯24日自首。警方證實，疑犯是尋求庇護的敘利亞公民，德國聯邦檢察官辦公室公布疑犯的名字。德國媒體報道，他的庇護申請曾被拒，本應被驅逐出境。



被扣上手銬和腳鐐的26歲男疑犯，25日在索林根警察總部由警方押送往南部城市卡爾斯魯厄（Karlsruhe）聯邦最高法院應訊。這名敘利亞公民是在24日晚穿著染血的衣服向當局自首，承認在音樂節上持刀襲擊多人。

路透社25日報道，德國聯邦檢察官辦公室接手調查持刀襲擊案，已確認疑犯為26歲來自敘利亞，名為Issa Al H.的男子。鑑於德國私隱條例，檢方並未公布他的姓氏，正調查疑犯是否伊斯蘭國成員。

2024年8月23日，德國西部城市索林根（Solingen）舉行音樂節期間，一名男子用刀隨意襲擊身邊的觀眾，造成3死8傷。圖為當地警方24日進入一棟收容難民的庇護中心搜捕疑犯。（Reuters）

極端組織伊斯蘭國（ISIS）早前表示，襲擊是他們的成員所為，目的是為在巴勒斯坦及其他地方的穆斯林報復，但未有提供證據支持有關說法。大批警員24日曾突擊搜查一處難民住宅。

《明鏡》周刊（Der Spiegel）報道，疑犯2022年尾以難民身份入境德國尋求庇護。德新社（dpa）報道，疑犯的庇護申請被拒，本應在去年被驅逐出境。

2024年8月25日，一名26歲的敘利亞男子因在德國西部城市索林根（Solingen）持刀行兇事件而被捕，襲擊造成至少3死8傷，圖為他在警察的護送下離開德國卡爾斯魯厄的聯邦檢察院。（Reuters）

襲擊案發生在當地23日晚，索林根市正舉行活動慶祝建城650周年，一名男子闖入活動場地，刺傷多人後逃離現場。警方指，兇徒針對喉嚨和頸部施襲，不排除案件涉及恐怖主義。