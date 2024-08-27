美國總統候選人辯論　咪高峰應適時靜音？賀錦麗特朗普陣營爭論

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月25日暗示，他可能不參加兩週後與副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的電視辯論。



彭博社26日報道，特朗普和賀錦麗唯一敲定的一場總統選舉辯論原定9月10日在美國廣播公司（ABC）舉行。

特朗普指責ABC對他有偏見，而賀錦麗競選團隊要求在整場辯論中，兩名候選人的咪高峰都不被消音，這與特朗普和總統拜登（Joe Biden）的辯論安排不同。

2024年8月20日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）現身芝加哥，出席民主黨全國代表大會（DNC）的會場發表講話。（Reuters）

特朗普25日晚在社交平台Truth Social問道：「我為什麼要在那間電視台跟賀錦麗辯論？他們受到許多質疑，必須交代一切！」

特朗普還說：「賀錦麗為何拒絕在霍士新聞（Fox News）、全國廣播公司（NBC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）甚至美國有線新聞網絡（CNN）辯論？靜候我的宣布！」

賀錦麗競選團隊26日發聲明說，雙方競選團隊對於電視辯論規則，當一名候選人發言時，另一名候選人的咪高峰是否應該靜音存在爭議。

2024年8月14日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）為佛羅里達州初選提前投票投票後離開指向鏡頭。（Reuters，左）2024年8月16日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在北卡羅來納州羅利市舉行的活動上發表講話。（Reuters，右）

賀錦麗的發言人法倫（Brian Fallon）說：「我們已通知ABC和其他尋求在10月主辦電視辯論的新聞台，我們認為2位候選人的咪高峰在整個直播過程中都應該開着。」

當被問及是否希望在與賀錦麗辯論時咪高峰被靜音，特朗普在26日表示，他的團隊同意遵守與拜登辯論時的相同規則。他接着又說：「我不知道，這對我來說無所謂。」

特朗普稱：「我可能更希望咪高峰開着，但雙方達成的協議是，這次的咪高峰規則和上次一樣。上次咪高峰在一方發言時被靜音。我上次並不喜歡這個安排，但我對結果感到滿意。」

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年8月26日在密歇根州舉行的美國民警衛隊協會（NGAUS）大會上發表講話。（Reuters）

現在距離美國總統選舉日只有2個多月時間，特朗普突然暗示不參加9月10日的電視辯論，加上雙方對辯論規則的意見衝突，恐令特朗普和賀錦麗迄今唯一同意參加的一場電視辯論取消。

本文獲《聯合早報》授權轉載

