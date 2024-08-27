因應珊珊颱風路徑　JAL與ANA取消443班機　JR西日本停駛延長1天

日本天氣受颱風珊珊（英語：Typhoon Shanshan；日語：サンサン）接近影響，8月27日轉趨惡劣。氣象廳預測它的移動路徑，正在逐漸接近西日本。珊珊已對日本的海陸空交通構成嚴重影響，即將前往日本或已身在當地的遊客須留意。



日媒27日下午稱「珊珊」力量迅速增強，已轉變為強颱風。預計到8月28日（周三）逼近鹿兒島縣奄美地區，並帶來狂風暴雨。

日本放送協會（NHK）27日稱，「珊珊」逼近而導致山陽新幹線運行計劃有變。JR西日本宣布，29日（周四）至31日（周五）可能會計劃停駛或長時間停駛。

NHK稱，最初有消息指出本月29日至30日有計劃停運的可能性，但由於颱風路徑預報發生變化，停駛時間延長1天。

JR West敦促人們查看其網站以獲取最新的服務資訊，因列車班次時間表（時刻表）可能會根據颱風路徑等因素而出現變化。

圖為香港天文台2024年8月27日在網站發布的路徑概率預報。（香港天文台）

NHK稱27日稱，東海地區和四國等地受颱風等帶來的暖濕空氣影響，雨雲發達，截至27日早上10時的1小時內，水資源機構在愛知縣新城市設置的雨量計觀測到31毫米的大雨。

日本料「珊珊」將進一步增強，到28日，它將維持強勁風力，逼近奄美地區，其後靠近九州地區。

它將以奄美地區和西日本到東日本的太平洋一側為中心移動，到29日左右，海上可能會有伴隨湧浪的猛烈暴風雨。

日本預計颱風「珊珊」將進一步增強，到2024年8月28日，它將維持強勁風力，逼近奄美地區，其後靠近九州地區。（日本放送協會新聞影片截圖）

當局預料「珊珊」逼近時威力極強，可能導致發生的災害風險增加，即使是遠離颱風的地方，都可能受暖濕空氣影響而有豪雨。

當局呼籲公眾屆時避免非必要、不緊急的外出行程，並關注最新資訊，提早到安全場所避難。

日本氣象廳官員稱，因「珊珊」的預報圓非常大，所以很難預測它登陸的位置。

日本氣象廳2024年8月27日當地時間下午3時在網站更新「珊珊」移動路徑最新預測。（日本氣象廳）

客機航班取消

NHK在香港時間8月26日下午5時51日引述日本航空（簡稱JAL、日航）稱，27日和28日取消116個航班，主要往返鹿兒島機場和奄美機場，影響4,703人。

此外，關西機場、中部機場與上海、曼谷之間的6個國際航班28日取消，影響427人。

此外，據全日本空輸（簡稱ANA、全日空）稱擔心28日至30日往返日本西部機場的航班運營可能會受到影響。

各家航空公司都呼籲旅客登入其網站，留意最新航班資訊更新情況。

颱風飛燕2018年9月4日於日本南部登陸。（Reuters）

或登陸日本2、3次？

天氣預報顯示，珊珊將撲挾着狂風暴雨，從南到北橫掃整個日本。有分析認為，它的路徑和2018年9月「飛燕」相似，或會帶來嚴重的災情。

其移動路經不斷往西調整，導致預測登陸點也一改再改。最新預報顯示，它是可能先在九州登陸，再從四國、本州，第二度、第三度登陸。

台氣象專家吳德榮在「三立準氣象・老大洩天機」專欄稱，它已出現清晰的風眼。他引述各國官方預測圖分析，「珊珊」將有2次或3次登陸日本的機會。它或將先登陸九州、四國或本州。他說它登陸確切地點及時間仍在調整中。

有分析認為，颱風珊珊路徑和2018年9月的「飛燕」相似，或會帶來嚴重的災情。圖為颱風飛燕2018年9月4日於日本南部登陸，導致關西國際機場出現大規模水浸。除了關西機場外，阪神臨海地區亦受飛燕影響。相中兵庫縣西宮市的一部吊臂在「飛燕」吹襲期間折斷。（Reuters）

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