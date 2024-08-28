美國大選｜特朗普推翻大選案　特別檢察官再提出新訴訟

在美國最高法院（US Supreme Court）裁定前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）享有總統刑事起訴豁免權後，美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）8月27日再就特朗普在2021年企圖推翻大選結果提出新的訴訟。



美國前總統特朗普在2020年1月國會騷亂事件後遭起訴，他主張在任時擁有總統豁免權，美國最高法院7月1日就此裁決，指前總統享有部份總統豁免權，特朗普的案件會發回下級法院。

美國司法部特別檢察官史密斯的團隊8月27日在華盛頓獲得替代起訴書，修訂後的起訴書列出了檢察官去年對前總統提出的四項指控，但這次指控針對的是特朗普作為尋求連任的候選人，而不是時任總統。

特朗普在其社交媒體平台上發表聲明指，最高法院的豁免裁決應為這個案件劃上句號，並表示，史密斯重寫了完全相同的起訴書，以規避最高法院的裁決。

與最初的起訴書一樣，這份起訴書指控特朗普串謀阻止2020年的大選結果獲得認證。

2024年8月26日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在密歇根州底特律舉行的國民警衛隊NGAUS大會上發表講話。（Reuters）

它保留了特朗普向時任副總統彭斯（Mike Pence）施壓的指控，特朗普據報要求彭斯利用其2021年1月6日主持國會認證大選結果的職責，拒絕就特朗普在主要搖擺州份敗選進行認證。