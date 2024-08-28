泰國假酒中毒　至少6死22人送院

泰國首都曼谷發生假酒中毒致命事件，至少六人因飲用含甲醇（methanol）的私釀酒而死亡，超過20人入院，情況危急。



曼谷市政府8月28日發聲明說，事件發生在空三華縣（Khlong Sam Wa）。當局在那裏發現了19個售賣假酒的非法路邊酒攤。

圖為坐落在泰國布吉島的布吉大佛（Big Buddha Phuket）。（phuket-big-buddha.com）

綜合泰國媒體報道，自8月19日開始，陸續有30多人因飲用假酒後出現心跳驟停、呼吸困難、視力模糊等症狀而送院急救，至今有6人不治、7人昏迷不醒，另有20多人須洗腎。

一名受害者的兒子告訴泰國公共電視台：「父親喝下酒後，感覺像是胃酸倒流，當他再有意識時，他只記得自己已在加護病房。」

據報道，釀禍的是泰國人愛喝的傳統藥酒「Ya Dong」，但路邊酒攤賣的多是沒經過質量和安全控制的私釀酒，有害健康。

空三華縣官員索姆旺說，當局已取締非法生產及售賣這些藥酒的業者，並逮捕數人協助調查。

2006年1月26日，英國Rawtenstall，圖為當地一間售賣藥酒店舖中展出的藥酒。（Getty）

本文獲《聯合早報》授權轉載

