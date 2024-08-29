日本颱風｜珊珊持續橫掃九州　多地傳災情　至少3死82傷

強颱風珊珊（英語：Typhoon Shanshan；サンサン）8月29日登陸鹿兒島縣沿岸，並持續吹襲日本九州，多地傳出災情。日媒同日報道，目前已知造成至少3死82人受傷。



日本放送協會（NHK ）29日稱，透過彙整各廣播電台有關受傷人數的訊息，截至當地下午5時，宮崎縣有35人、鹿兒島縣23人、長崎縣7人、佐賀縣5人、熊本縣4人、福岡縣3人、大分縣2人、三重縣津市1人，共計80人受傷。

另外，愛知縣蒲郡市8月27日晚上發生山泥傾瀉，一棟民宅被埋，屋內一家5口其後被救出，但有3人死亡，包括70多歲的戶主夫婦，以及30多歲兒子，另外兩名40多歲女兒，分別重傷及輕傷。

日本媒體對愛知縣蒲郡市一棟民宅被山泥傾瀉活埋的報導：

2024年8月28日，日本中部愛知縣蒲郡市鳥瞰圖，超強颱風珊珊引發連場暴雨導致山泥傾瀉，救援人員在有房屋被毀的現場進行搜救，據報現場有5人被活埋，被救出3人證實死亡。（Reuters）

日本氣象廳28日發布颱風特別警報，指鹿兒島縣可能將遭遇前所未有的暴風天氣、大浪和風暴潮，呼籲當地民眾保持高度警惕。

鹿兒島屋久島町已錄得破紀錄的每小時120毫米雨量，預料未來24小時，九州南部雨量達600毫米，九州北部和四國地區亦有300毫米降雨。

海陸空交通亦受風暴影響，日本九州新幹線、西九州新幹線和電車線路已停運。日本航空和全日空兩家航空公司已取消近200個航班。

全日空公司表示，長崎、宮崎及福岡機場的航班29日停飛。以九州各地為出發或目的地的高速巴士亦將停運。