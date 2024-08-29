日本颱風｜珊珊持續吹襲九州　當地逾20萬戶家庭停電

超強颱風珊珊（英語：Typhoon Shanshan；日語：サンサン）8月29日早上於九州鹿兒島薩摩川內市附近登陸後，預計在同日下午迫近九州北部。日媒報道，九州電力網站顯示，當地已有超過20萬家戶停電。



日本氣象協會及日本放送協會（NHK）29日報道，在早上11時左右，珊珊集結熊本縣天草市附近，以時速15公里向北移動，預計它會稍為減弱，並在下午最接近九州北部。珊珊料在29日晚上向東移動，30日橫掃九州，為當地帶來最雨及吹起強風。

九州電力公司網站顯示，截至當地時間下午3時，九州7個縣共有約 233,200戶家庭因颱風停電，包括鹿兒島縣有183,530戶、宮崎縣有16,090 戶、長崎縣有11,000 戶、熊本縣有13,570 戶、大分縣有3,450 戶、福岡縣有4,150戶和佐賀縣的1,410戶。

超強颱風珊珊2024年8月28日迫近日本鹿兒島，有當地民眾冒着強風暴雨外出。（REUTERS）

珊珊為九州帶來破紀錄降雨量，其中在宮崎縣美鄉町神門就在截至29日中午的過去72小時錄得821毫米雨量，宮崎市內亦出現多宗龍捲風造成損害圴報告。當局估計，截至30日早上的24小時內，九州南部及北部和四國地區將分別錄得最多600名400毫米雨量，東海及近畿和關東甲信地區亦可能會有300及200毫米降雨量。當局同時警告各地或有山泥傾瀉、水浸及河流氾濫的風險。

氣象廳亦表示，珊珊受到登陸及上空乾燥空氣影響，其威力由「非常強勁」變成「強勁」，並下調對鹿兒島地區的暴風特別警報。

超強颱風珊珊吹襲日本九州，宮崎縣2024年8月29日有房屋遭颱風破壞。（REUTERS）

JR西日本指，根據最新的天氣預測山陽新幹線來往廣島和博多的路段會在29日下午5時起停駛，同一路段亦會在30日按原定計劃由首班車至中午期間暫停服務。而來往新大阪至博多的列車則有機會在31日停駛，近畿地區的在來線亦可能在31日之後大範圍取消服務，因此呼籲旅客在出門前先了解最新交通情況。

另外JR東海宣布，東海道新幹線來往靜岡縣三島站至名古屋的列車將會在30日全天停駛，來往東京及新大阪站的「希望」（のぞみ，Nozomi）及「光」（ひかり，Hikari）號的列車停止運作；至於來往東京至三島、名古屋至新大阪的「回音」（こだま，Kodama）號列車就會削減班次。