俄前副防長波波夫被拘留　涉軍事主題公園欺詐案

俄羅斯聯邦調查委員會8月29日表示，俄國防部前副部長波波夫（Pavel Popov）因涉嫌欺詐被拘留。自4月以來，被視為前防長紹伊古（ Sergei Shoigu）親信的波波夫，與至少10幾名官員捲入腐敗醜聞。



調查委員會29日所發聲明指出，對於波波夫的調查，涉及與軍事主題公園建設有關的詐欺行為。在2021年至2024年期間，波波夫負責「愛國者公園」（Patriot Park）的開發、維護和運營，但期間中飽私囊。

調查人員表示，從2021年開始，波波夫將公園的各種建築材料，轉移到他自己的鄉間別墅進行安裝工作。而作為調查的一部分，波波夫及其家人擁有幾處總值逾5億盧布（約4,238萬港元）的房產，正接受當局檢查。

俄羅斯媒體稱，法院下令將波波夫拘留至10月29日。其律師告訴俄新社，他否認有罪。

據指出，另有兩名高級國防官員亦因涉及「愛國者公園」的欺詐案，已於本月早些時候被拘留，其中一人為「愛國者公園」負責人Vyacheslav Akhmedov，另一人為國防部創新發展總局副局長Vladimir Shesterov。

「愛國者公園」為莫斯科附近一個以戰爭為主題的旅遊景點，展示大量俄羅斯和蘇聯武器。

圖為俄羅斯「愛國者公園」（Patriot Park）展示的自走砲。（愛國者公園網站圖片）

67歲的波波夫被形容為前防長、現任俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古親信之一，他曾任職俄羅斯緊急情況部17年，而紹伊古在1991年至2012年擔任該部部長。

波波夫6月已被俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）解除職務，普京在此前一個月亦撤換時任防長紹伊古，引起各界關注。