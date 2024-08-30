烏克蘭空軍：一架美製F-16戰機抵禦俄軍空襲時墜毀　機師身亡

烏克蘭空軍和美軍官員表示，烏軍一架美國製造的F-16戰機8月26日在抵禦俄羅斯空襲時在烏克蘭境內墜毀，這是烏克蘭本月接收第一批美製F-16戰機後的首宗事故。



烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of the Ukrainian Armed Forces）29日在社交媒體上發聲明指，這架F-16戰機在接近一個俄軍目標時墜毀，飛行員死亡。

聲明補充說，F-16戰機「展現了高效率」，擊落了四枚俄羅斯巡航導彈。烏克蘭軍方指，俄羅斯在26日發射了200多枚導彈和無人機，目標是烏克蘭的能源設施。

烏克蘭武裝部隊總參謀部在社交媒體上發表的聲明：

聲明指：「其中一架戰機在接近下一個軍事目標時失去聯絡。後來發現，戰機已經墜毀，飛行員死亡。」

一名美軍官員表示，初步調查顯示這架F-16戰機的墜機原因似乎不是被敵軍擊落，有可能是機師操作失誤或戰機機械失靈，目前事故仍在調查中。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）早前指出，烏軍在本周俄軍空襲期間，首次使用F-16戰機擊落俄軍導彈。

圖為2024年8月4日，在烏克蘭一未被公開的地點，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在烏克蘭空軍日的活動舉行後，站在一架F-16戰機前向媒體發表講話。（Reuters）

烏克蘭手上的F-16戰機數量不多，損失一架都是重大打擊。烏克蘭早已要求美國總統拜登（Joe Biden）提供F-16，拜登考慮數月後，才在去年允許歐洲國家將F-16戰機轉贈烏克蘭。

烏方希望這些先進西方戰機能為戰場上的部隊帶來優勢，特別是擊落俄軍導彈及保護前線部隊。但這些戰機很容易受到俄軍防空導彈威脅，對俄軍而言是很有價值的目標。

圖為2024年8月4日，在紀念烏克蘭空軍日期間，烏克蘭的F-16戰鬥機在烏克蘭境內空域飛行。（Reuters）

澤倫斯基4日宣布，盟友承諾提供80架F-16戰機，首批已運抵烏克蘭。烏克蘭空軍沒有提供相關數據，但一名美國官員表示，共有六架F-16運抵烏克蘭，由六名受過訓練的飛行員負責飛行。