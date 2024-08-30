日本颱風｜珊珊肆虐九州7縣　全國釀4死94傷

綜合日本媒體報道，今年第10號颱風珊珊（英語：Typhoon Shanshan；日語：サンサン）強勢來襲，已在日本全國造成至少4死94傷，其中九州地區的福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島等7個縣，共有90人因颱風珊珊受傷。



日本放送協會（NHK）8月29日報道，愛知縣蒲郡市8月27日晚上發生山泥傾瀉，一棟民宅被埋，屋內一家5口其後被救出，但有3人死亡，包括70多歲的戶主夫婦，以及30多歲兒子，另外兩名40多歲女兒，分別重傷及輕傷。

此外，德島縣上板町一棟房屋二樓屋頂倒塌，一名80多歲的男子被壓死。

共同網29日報道，宮崎縣稱縣內有35人受傷，約5000人疏散。宮崎市內，突然刮起的暴風等造成總計發生約220宗建築物嚴重受損的情況。

九州鐵路公司（JR九州）繼29日後，30日也將對九州新幹線全線實施停運。西九州新幹線方面此前表示計劃繼續停運，但改為「長崎-武雄溫泉」區段的全線經檢查後減少班次運行。何時恢復未定。高速巴士和渡輪也將停運。