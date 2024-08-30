賀錦麗即場回應電視主持提問見真章：倘上任將推經濟計劃助中產

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）接受美國有線新聞網絡（CNN）主持人訪問的片段，在香港時間8月30日早上播出。她說，倘她當選，首要任務是幫助中產解決包括通脹在內的經濟問題。她將尋求多元化的意見。



這場訪問對她與副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）格外重要，因距離11月5日美國大選投票日僅餘2個多月，兩人得在這個訪問建立到、比特朗普（Donald Trump，又譯川普）在各式問題更有解決辦法的形象。

這是她成為民主黨總統候選人後的首次正式接受媒體採訪，她稱倘若當選，上任後的首要任務是幫助美國中產階級解決包括通脹在內的經濟問題。

她在訪問中談及以巴戰爭時稱，各方。需要達成加沙停火協議。在談及特朗普經常拿在大造文章的移民問題時，她說將重新推動邊境立法。

她在接受訪問時表示，倘若她當選，上任後將推出經濟計劃將降低日用品價格，投資在美國小企業，並擴大兒童稅收抵免：

她說：「上任首日，我將實施我的機會經濟計劃。」她說，「在這方面，我已經提出了一些建議，其中包括將如何降低日常商品的成本，如何投資美國的小企業，以及如何投資家庭。」

她說，美國潔淨能源可在不禁止水力壓裂的情況下實現增長。她倘當選，將不會頒禁以水力壓裂開採油氣。

水力壓裂（Hydraulic fracturing，或稱Fracking），是一種採集頁岩油及天然氣常用的方法。

2016年9月27日，第一艘裝載美國頁岩油的油輪抵達英國。美國已靠頁岩油出口已成為全球大型石油出口國之一。（Getty）

隨着美國現任總統拜登（Joe Biden）的健康狀況及管治能力持續受質疑，以及6月27日他在第一場總統候選人辯論中，面對特朗普（Donald Trump，又譯川普）時表現糟糕，有關拜登應否退選的討論開始席捲黨內。拜登他最終懾於外界壓力，7月21日突然宣布退選，為副手賀錦麗背書。

她的競選活動已成功鞏固了民主黨內的支持，並在多個民意調查中領先特朗普。在最近的大多數民調中，她在全美和關鍵搖擺州保持微弱但穩定的領先優勢。