賀錦麗即場回應電視主持提問見真章：倘當選助中產解決經濟問題

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）接受美國有線新聞網絡（CNN）主持人即場提問的片段，在香港時間8月30日早上播出。



這場訪問對她與副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）格外重要，因距離11月5日美國大選投票日僅餘2個多月，兩人得在這個訪問建立到、比特朗普（Donald Trump，又譯川普）在各式問題更有解決辦法的形象。

這是她成為民主黨總統候選人後的首次正式接受媒體採訪，她稱倘若當選，上任後的首要任務是幫助美國中產階級解決包括通脹在內的經濟問題。

她說：「上任首日，我將實施我的機會經濟計劃。」她說，「在這方面，我已經提出了一些建議，其中包括將如何降低日常商品的成本，如何投資美國的小企業，以及如何投資家庭。」

她說，美國潔淨能源可在不禁止水力壓裂的情況下實現增長。她倘當選，將不會頒禁以水力壓裂開採油氣。

水力壓裂（Hydraulic fracturing，或稱Fracking），是一種採集頁岩油及天然氣常用的方法。

隨着美國現任總統拜登（Joe Biden）的健康狀況及管治能力持續受質疑，以及6月27日他在第一場總統候選人辯論中，面對特朗普（Donald Trump，又譯川普）時表現糟糕，有關拜登應否退選的討論開始席捲黨內。拜登他最終懾於外界壓力，7月21日突然宣布退選，為副手賀錦麗背書。