珍惜生命｜英國去年自殺人數創近25年來最高　英格蘭北部屬高危

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）的資料顯示，英格蘭和威爾斯的自殺人數已達到25年來的最高水準。



新華社報道，英國國家統計局8月29日公布資料顯示，去年英格蘭和威爾斯共有6,069人自殺，即每10萬人中有11.4人自殺，而2022年為每10萬人中有10.7人自殺。

資料顯示，雖然男性自殺率高於女性，但去年女性自殺率上升至每10萬人中有5.7人死亡，為1994年以來的最高水準。普遍年齡介於45歲至49歲男性，以及50歲至54歲女性。

據報導，英格蘭西北部和東北部的自殺率是倫敦的兩倍。

格拉斯哥卡利多尼亞大學（Glasgow Caledonian University）社會學家貝克（Keith Baker）說，生活成本危機是導致自殺率上升的原因之一。

「根本問題依然存在：生活成本高、找工作困難，而且找工作不是隨便找一份工作，而是能給人帶來自豪感和目標感的工作……部分原因是男性往往回避討論健康問題，尤其是心理健康問題。這個問題很普遍，但我們還沒有真正解決它。」

貝克補充說，他並不驚訝英格蘭北部的自殺率最高，該地區屬於傳統上較貧窮和工薪階層的地區。「這些地區在社會服務和支援網路方面，沒有得到政府的大力支持。」

貝克強調，需要採取政治行動來解決自殺問題。「心理健康服務的等待時間很長，可能需要幾個月才能得到説明。但為處於危機中的人提供即時支援和安慰，可能會產生重大影響。」

本文獲《聯合早報》授權轉載



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