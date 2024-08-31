共同網：日本下年國防預算破紀錄逾8.5萬億日圓

據日本媒體報道，日本防衛省8月30日已通過2025年度的國防預算申請，金額增至破紀錄的8.5389萬億日圓（約4556億港元），用以應對中國在東海日益活躍的軍事活動，有關預算重點用於發展無人武器和人工智能，以彌補因人口減少而導致自衛隊規模萎縮的狀況。



共同網8月30日報道，2025年度的國防預算，是日本政府實行5年快速擴展軍備計劃的第3年，預算金額為破紀錄的8.5389萬億日圓（約4556億港元）。

日本的目標是到2027年，國防預算增至43萬億日圓（約2.29萬億港元），謀求成為僅次於美國和中國後，全球第3大軍費開支國。

為了應對艦艇等進攻，將建設小型衛星網「衛星星座」。此外還將開始部署用於摧毀他國導彈基地等反擊能力（對敵基地攻擊能力）的長射程導彈。

2024年8月30日，日本防衛大臣木原稔出席防衛省召開的會議並批准了2025財政年度國防預算的申請，預算金額為破紀錄的8.5389億日圓（約4556億港元）。（X@ModJapan_en）

長射程導彈方面，將開始部署延長12式陸基反艦導彈射程的「性能提升型」的地面發射型，以及美國製造的巡航導彈「戰斧」。此外還將著手量產12式的艦艇發射型和潛艇發射型導彈，在東京小笠原諸島的南鳥島建設發射場。

與英國、意大利共同開發下一代戰機方面預算為1127億日圓（約60億港元）。