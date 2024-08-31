太平洋島國論壇確認台參與地位不變北京不滿　公報刪除涉台表述

第53屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）領袖會議8月30日結束並發布公報，確認台灣作為「發展夥伴」（development partner）參與PIF的地位不變，中國太平洋島國事務特使錢波在湯加（Tonga）首都努庫阿洛法（Nukuʻalofa）回應，批評這是必須修正的錯誤。



公報檔案31日早上再度發布，有關表述已移除。

錢波強調，台灣從歷史、法理、現實上就是中國的一部份，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台灣既不是主權國家，也不是太平洋島國論壇對話夥伴。多年來，台當局一直以1992年論壇公報為藉口在太平洋島國論壇領導人會議期間「蹭會」刷存在感，這種行為嚴重干擾破壞了島國及對話夥伴聚焦島國真正關心的問題，是不得人心、徒勞無功的。

錢波表示，1992年論壇公報涉台內容違反一個中國原則，中方對此持反對意見。30多年過去了，島國地區形勢發生很大變化，中國已同論壇14個太平洋島國中的11國建立外交關係。這些國家都堅持一個中國原則，都認為台灣是中國的一部份。中方認為論壇理應作出相應改變，論壇1992年公報內容理應得到重新審議。所羅門群島有關論壇改革的提議符合大多數島國的期待。

2023年9月28日，中國北京，人們在一四合院外懸掛中國國旗並交談。 (Getty)

錢波最後指出，許多島國領導人以及論壇秘書處都向中方表示，論壇公報出現涉台表述完全是一個錯誤，公報草案從未出現涉台表述，論壇領導人會議期間也未就此討論，更談不上形成共識。論壇的「三駕馬車」，湯加、庫克群島（Cook Islands）、所羅門群島（Solomon Islands）領導人已經做出一致決定，刪除公報涉台有關表述，中方對此表示讚賞。