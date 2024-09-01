加沙分階段停火　聯合國開始小兒麻痺疫苗接種工作

加沙（Gaza）出現25年來首宗小兒麻痺症（脊髓灰質炎，Polio）病例後，聯合國8月31日開始在加沙進行疫苗接種工作。



加沙衛生部基本衛生保健主任阿貝德（Moussa Abed）告訴法新社，當地衛生官員與聯合國和非政府組織8月31日在加沙中部地區開始小兒麻痺疫苗接種工作。

世界衛生組織（World Health Organizations，WHO）29日表示，根據以色列同巴勒斯坦哈馬斯達成的協議，交戰雙方從9月1日開始在加沙的中部、南部和北部分階段停火三天，以便疫苗接種工作能順利進行。

衛生人員將為孩童接種兩劑疫苗，目標是覆蓋64萬多名十歲以下的兒童。

世界衛生組織副總幹事瑞安（Michael Ryan）8月29日在聯合國安理會有關加沙局勢的緊急會議上表示，126萬劑口服疫苗已運抵加沙，另有40萬劑在運送途中。

世界衛生組織駐巴勒斯坦被佔領土代表皮佩爾科恩（Rik Peeperkorn）同日通過視頻連線指，第一輪小兒麻痺疫苗接種在四週後需要進行第二輪接種。

2024年8月31日，以巴衝突期間，雙方同意分階段停火，一名巴勒斯坦兒童在加沙南部汗尤尼斯的納賽爾醫院接種小兒麻痺疫苗。（Reuters）

世衛組織於23日證實，加沙一個嬰兒因感染2型小兒麻痺症而癱瘓，這是加沙25年來首宗病例。

小兒痲痹症是脊灰病毒引起的急性傳染病，主要影響五歲以下的兒童，它會導致病童畸形和癱瘓，甚至死亡。此病尚無治癒方法，只能依靠接種疫苗預防。

加沙居民迪布（Bakr Deeb）告訴記者，儘管開始時擔心人身安全，但他還是帶着三個未滿十歲的孩子去了疫苗接種點，以保護他們。

2024年8月31日，以巴衝突期間，雙方同意實行分階段的人道停火，一名巴勒斯坦兒童在加沙南部汗尤尼斯的納賽爾醫院（Nasser hospital）接種小兒麻痺疫苗。（Reuters）

聯合國新聞中心引述皮佩爾科恩指，對於準備支持這項活動的2180多名衛生工作者和社區工作人員來說，「人身安全是最重要的」。

他表示，疫苗接種在392個地點實施，與此同時，大約300個流動小組將進行補充接種。他指出，這種安排 「並不理想」，但已經 「與所有各方 」達成一致協議，將盡最大努力使孩童覆蓋率達到90%。

世衛組織稱，常規免疫接種歷來在加沙和約旦河西岸 「反響很好」，家長們都樂於帶孩子接種疫苗。過去幾年的覆蓋率高達95％，高於許多國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

