加沙分階段停火 聯合國開始小兒麻痺疫苗接種工作
加沙（Gaza）出現25年來首宗小兒麻痺症（脊髓灰質炎，Polio）病例後，聯合國8月31日開始在加沙進行疫苗接種工作。
加沙衛生部基本衛生保健主任阿貝德（Moussa Abed）告訴法新社，當地衛生官員與聯合國和非政府組織8月31日在加沙中部地區開始小兒麻痺疫苗接種工作。
世界衛生組織（World Health Organizations，WHO）29日表示，根據以色列同巴勒斯坦哈馬斯達成的協議，交戰雙方從9月1日開始在加沙的中部、南部和北部分階段停火三天，以便疫苗接種工作能順利進行。
衛生人員將為孩童接種兩劑疫苗，目標是覆蓋64萬多名十歲以下的兒童。
世界衛生組織副總幹事瑞安（Michael Ryan）8月29日在聯合國安理會有關加沙局勢的緊急會議上表示，126萬劑口服疫苗已運抵加沙，另有40萬劑在運送途中。
世界衛生組織駐巴勒斯坦被佔領土代表皮佩爾科恩（Rik Peeperkorn）同日通過視頻連線指，第一輪小兒麻痺疫苗接種在四週後需要進行第二輪接種。
世衛組織於23日證實，加沙一個嬰兒因感染2型小兒麻痺症而癱瘓，這是加沙25年來首宗病例。
小兒痲痹症是脊灰病毒引起的急性傳染病，主要影響五歲以下的兒童，它會導致病童畸形和癱瘓，甚至死亡。此病尚無治癒方法，只能依靠接種疫苗預防。
加沙居民迪布（Bakr Deeb）告訴記者，儘管開始時擔心人身安全，但他還是帶着三個未滿十歲的孩子去了疫苗接種點，以保護他們。
聯合國新聞中心引述皮佩爾科恩指，對於準備支持這項活動的2180多名衛生工作者和社區工作人員來說，「人身安全是最重要的」。
他表示，疫苗接種在392個地點實施，與此同時，大約300個流動小組將進行補充接種。他指出，這種安排 「並不理想」，但已經 「與所有各方 」達成一致協議，將盡最大努力使孩童覆蓋率達到90%。
世衛組織稱，常規免疫接種歷來在加沙和約旦河西岸 「反響很好」，家長們都樂於帶孩子接種疫苗。過去幾年的覆蓋率高達95％，高於許多國家。
本文獲《聯合早報》授權轉載