日本颱風｜珊珊今二度登陸　東京名古屋料續有大驟雨

日本氣象廳8月31日預測，颱風珊珊（英語：Typhoon Shanshan；日語：サンサン）9月1日會從名古屋附近二度登陸，接著繼續向北部移動。由於移動速度比預期來得更慢、路徑也更曲折，珊珊颱風影響日本的時間可能會持續到9月3日。



儘管颱風珊珊依然困擾日本，它的結構已被地形明顯破壞，因此預計9月2日下午就會減弱為熱帶性低氣壓。

日本電視台對颱風珊珊路徑的預測：

圖為2024年9月1日，日本氣象廳預測，颱風珊珊會從名古屋附近二度登陸，接著繼續襲擊北陸地區。（日本日視新聞網）

然而，珊珊颱風帶來的狂風暴雨已在日本各地造成嚴重災情，光是這兩天就有數十個城鎮發生山泥傾瀉，並有上百棟房屋被洪水淹沒，傷亡人數也不斷攀升。截至8月31日晚間，全國至少有6人死亡、127人輕重傷。

氣象廳警告，由於珊珊颱風持續在日本附近滯留，中部和關東地區接下來幾天可能出現豪雨。

東海道新幹線也提前宣布，名古屋至三島區間將持續停駛到9月1日，山陽新幹線則會減少營運班次。空中交通方面，部份航班也可能因天氣狀況大幅延遲或取消，請未來幾天要到日本的旅客密切留意交通異動資訊。