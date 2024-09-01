以色列繼續突襲約旦河西岸：區內驚傳槍響3傷　發現1美國人質遺體

以色列繼續在約旦河西岸佔領區推進軍事行動，並與巴勒斯坦武裝分子爆發衝突。以軍當地時間9月1日，收到約旦河西岸塔爾庫米亞（Tarqumiya）附近發生槍擊事件的報告，救護人員稱襲擊至少3人受傷。



這一波襲擊持續導致有人死入，美國總統拜登稱，以色列找到了被哈馬斯劫持的6名人質的屍體，其中包括美國公民Hersh Goldberg-Polin。

白宮發聲明稱，這些屍體是在拉法市地下的一條隧道中發現的。聲明稱，美國政府正在夜以繼日地爭取達成協議，以確保剩餘人質獲釋。

以色列軍隊8月31日是連續第4天在約旦河西岸進行突襲。部隊當天搜查猶太殖民區周圍地區。無人機和直升機在傑寧（Jenin）上空盤旋，市內可以聽到零星槍聲。

與此同時，以軍正在與來自武裝派別的巴勒斯坦武裝分子作戰。這些武裝派別長期駐紮在傑寧和附近人口稠密的難民營。

以軍28日起進行這一輪大規模突襲行動以來，已導致至少19名巴勒斯坦人死亡，其中包括武裝分子和平民。以軍8月31日稱，一名士兵在約旦河西岸的戰鬥中殉職。

以色列說，這次對約旦河西岸進行的軍事行動是為阻止伊朗支持的武裝組織襲擊以色列公民。

國際社會呼籲以色列停止行動。巴勒斯坦紅新月會8月31日說，一名兒童頭部中彈，被送往傑寧的醫院。

2024年8月31日，以色列約旦河西岸佔領區進行大規模突襲期間，傑寧一個菜市場發生火災，消防員正在救火。（Reuters）

位於耶路撒冷以南的約旦河西岸以色列大型定居點組團古什埃齊翁（Gush Etzion）30日晚些時候發生2宗獨立事件，以軍稱有兩名男子喪生，軍方認為這2宗事件都是針對以色列人的未遂襲擊。

據報道，第一宗事件中，一輛汽車在加油站爆炸，以軍稱一名男子在下車試圖襲擊士兵後被擊斃。第二宗事件中，以軍稱一輛汽車試圖衝撞一名保安並潛入定居點Karmei Tzur，隨後以方擊斃一名男子，汽車被安全部隊追趕並撞毀，車上的爆炸裝置被引爆。

2024年8月31日，以色列約旦河西岸佔領區進行大規模突襲期間，救護車與警方車輛開到傑寧市街道上。（Reuters）

巴勒斯坦衛生當局證實上述2人死亡，但並未詳細說明死亡原因。兩宗事件發生後，以軍部隊對該地區進行搜查。

哈馬斯沒有聲稱實施這兩宗行動的是組織成員，但讚揚在約旦河西岸進行的「雙重英雄行動」（double heroic operation），並稱這是一個明確訊息，即只要野蠻佔領繼續對巴勒斯坦人民和土地事實侵略和攻擊，抵抗就會繼續、長期和持續進行。

以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）8月31日訪問傑寧時說，強調以軍無意讓恐怖主義（在約旦河西岸）抬頭，對以色列構成威脅。