以色列全國大罷工：多地市政府停工銀行關門　群眾堵路30人被捕

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯之間的戰爭仍然持續，以色列在加沙地道發現6名人質遺體的消息傳出後，引發當地示威浪潮，最大工會更發動各行各業9月2日大罷工一天，施壓內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府，要求盡快達成讓人質獲釋的協議。以色列2日有多地市政府停工，罷工也使多個地方學校要提早放學，也有不少商場、主要銀行關門。



以色列仍有約100名人質遭哈馬斯扣押，群眾要求內塔尼亞胡政府盡快談妥讓人質獲釋的協議，最大工會勞工聯合會（Histadrut Labor Federation）9月1日批評政府有政治考慮，強調協議應比什麼都重要。以色列數以十萬計民眾上街，有示威者拿着的標語寫道「生還，生還。我要他們（人質）活着。」

大罷工影響當地交通、機場、學校、銀行、商場等，甚至有多地市政府加入抗議，包括特拉維夫（Tel Aviv）、海爾茲利亞（Herzliya）、賴阿南納（Raanana）、Givatayim等表明不會提供服務。未有加入的城市則包括耶路撒冷、Ashdod等。

以色列民眾2024年9月1日在特拉維夫集會抗議，要求政府盡快談妥人質協議，讓被哈馬斯扣押的人質獲釋（Getty）

特拉維夫市長胡爾代（Ron Huldai）在社交網站發文，批評以色列政府「遺棄」人質，呼籲民眾上街抗議，又形容罷工行動是團結的象徵。

在參與罷工的市政府地區內，當地小學、中學提早在中午前關門，幼稚園整天沒有開放。

三大巴士公司Egged、Dan與Metropolin的員工也加入罷工行列，據《以色列時報》指，當地各大主要銀行也是如此，一些大型商場同樣要關門。醫院與診所則提供有限度服務。

圖為2024年9月1日，在以色列特拉維夫，大批示威者上街，對於再有以色列人質被殺譴責政府。圖為示威者隊伍中，很多人舉起人質的照片和國旗。（Reuters）

圖為2024年9月1日，在以色列特拉維夫，大批示威者上街，對於再有以色列人質被殺譴責政府。（Reuters）

位於特拉維夫的本古里安機場（Ben Gurion Airport2日上午8時至10時關閉，航班停飛2小時。

以色列大批示威者並在1日起堵路，據《以色列時報》指，在特拉維夫的Ayalon公路在被堵路3小時後重開，期間發生警民衝突，警方拘捕約30人。