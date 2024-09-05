美國佐治亞州爆校園槍擊案　美媒：至少2死數十傷　1名疑犯被捕

美媒9月4日報道，1名匿名執法人員稱，美國佐治亞州溫德市（Winder）阿巴拉契高中（Apalachee High School）發生槍擊案，造成至少2死數十傷。



美媒4日報道，霍赫爾在一次休會期間表示：「我已表達了驅逐中華人民共和國總法律顧問和紐約使團的願望，我已被告知總法律顧問已不再在紐約使團任職。」

美媒MSNBC於4日報道，巴羅縣（Barrow County）治安官辦公室發聲明指，一名疑犯已被拘捕。

治安官辦公室表示，「多個執法機構的警官和消防、急救人員在接到槍擊案通報後，於當日上午10時23分左右被派往該高中應對。」

美國佐治亞州溫德市（Winder）阿巴拉契高中（Apalachee High School）發生槍擊案，造成2死4傷。圖為，當地執法人員與急救人員聚集在校園的某處。（Reuters）

聯邦調查局（FBI）亞特蘭大辦事處發言人表示，已向該高中派遣人員，以支持當地執法部門。

佐治亞州長肯普（Brian Kemp）同在在社交媒體X發文稱，他已指示所有可動用的資源來應對阿巴拉契高中槍擊案，並指將繼續與地方、州和聯邦機構合作，收集資訊並進一步應對這一情況。

路透社4日報道，白宮表示，總統拜登（Joe Biden）已聽取有關佐治亞州校園槍擊案的簡報。