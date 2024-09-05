美國佐治亞州高中爆槍擊案　至少4死9傷　疑犯被捕

美國佐治亞州溫德市（Winder）發生校園槍擊案，美國有線電視新聞網 (CNN) 稱至少4死、30人傷，一人被捕。執法人員消息稱，並非所有傷者均受槍傷，部份是逃生時受傷。CNN報道，被捕疑犯屬於學生年齡，但尚不清楚是否該校學生。司法部長加蘭（Merrick Garland）表示，司法部已準備隨時向事發社區提供協助。



佐治亞州調查局（GA Bureau of Investigation，暫譯）同日在社交媒體X表示，槍擊案共造成4人死亡，9人受傷並被送往多間醫院。調查局稱，疑犯已被拘捕且還活着，並澄清疑犯遭「消滅」的報道不實。

美國佐治亞州溫德市（Winder）阿巴拉契高中（Apalachee High School）發生槍擊案。圖為當地執法人員與急救人員聚集在校園的某處。（Reuters）

圖為2024年9月4日，美國佐治亞州溫德市（Winder）發生校園槍擊案後，教職員及學生被安排到球場集合。 （ABC Affiliate WSB via REUTERS）

圖為2024年9月4日，美國佐治亞州溫德市（Winder）發生校園槍擊案後，教職員及學生被安排到球場集合。 （ABC Affiliate WSB via REUTERS）

案發於巴羅縣（Barrow County）的阿巴拉契高中（Apalachee High School）。當地警方指出，最早於上午約9時30分接報，多個執法部門及消防、急救等人員即時趕往應對。消息人士稱，該地區的所有學校於案發後一度被封鎖，出於謹慎考慮，警察被派往其他學校戒備。

根據現場畫面顯示，校園內至少有5輛救護車，至少一名傷者由醫療直升機送往急救。事後學生及教職員被疏散到附近球場上，有學生似乎在祈禱。

聯邦調查局（FBI）亞特蘭大辦事處發言人表示，已向案發高中派遣人員，以支持當地執法部門。

佐治亞州長肯普（Brian Kemp）同在在社交媒體X發文稱，他已指示所有可動用的資源來應對阿巴拉契高中槍擊案，並指將繼續與地方、州和聯邦機構合作，收集資訊並進一步應對這一情況。

路透社4日報道，白宮表示，總統拜登（Joe Biden）已聽取有關佐治亞州校園槍擊案的簡報。

案發高中位的溫德市距離亞特蘭大約一小時車程，根據美國人口普查局截至 2020年的數據，該市人口約為 18,338人，其中 1,932名學生就讀於阿巴拉契高中。