美制裁俄羅斯國營媒體主編等9人　涉招募網紅試圖干預總統大選

美國政府9月4日宣布，對俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯」（RT）的主編Margarita Simonovna Simonyan，以及其他與該媒體有關的9人實施制裁，原因是他們試圖干預 美國2024年總統選舉。當局指他們秘密招募網紅來影響美國公眾輿論，並散播親俄資訊。



另外，美國聯邦調查局（FBI）分別向法院申請沒收32個網路域名，指涉及「惡意外國影響」活動，包括試圖煽動公眾反對美國對烏克蘭提供援助。

美國司法部7月已曾表示，發現及阻止俄羅斯透過社交媒體散播不實信息，包括發現與RT相關的鏈接，秘密傳播親俄資訊。

2024年9月2日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）於在美國密歇根州的西北高中（North Western High School）發表演說。（Reuters）

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年8月26日在密歇根州舉行的美國民警衛隊協會（NGAUS）大會上發表講話。（Reuters）

針對相關指控，俄羅斯議員Maria Butina指「純屬垃圾」，稱美國不論由民主黨的賀錦麗（Kamala Harris）抑或共和黨的特朗普（Donald Trump）贏得總統，對莫斯科來說都不重要。

俄羅斯駐美大使館未有回應。RT方面則嘲諷：「美國人的生活確定有3樣東西：死亡、稅收和RT干預美國選舉」。

過去有報道稱，美國情報評估發現，莫斯科在2016年、2020年的大選中，都曾秘密干預。不過，莫斯科持續否認指控。