拜登兒子亨特稅務案開審 尋求認罪但堅持無不當行為 檢方反對
撰文：蕭通
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美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的稅務違規案9月5日開審，他在洛杉磯聯邦法院出庭時，以美國常見的「阿爾福德認罪」（Alford plea，暫譯）方式尋求認罪，以避免案件在總統大選期間審訊造成影響。
亨特臨時提出的要求，被指打亂原定庭審程序，法庭原定開始遴選陪審團。但他突然提出願接受「阿爾福德認罪」，即承認檢方的指控足夠判他有罪，但否認有相關不當行為。暫時未知法官會否接受，抑或是繼續進行審判，
司法部檢察官當庭表示，他們不會接受這項請求。路透社指出，聯邦檢察官通常只在極少數情況下，才會同意「阿爾福德認罪」的請求，並需獲高層人員批准。
亨特此前否認在2016年至2019年間，故意逃稅140萬美元。他在去年12月被控犯有3項稅務重罪和6項輕罪。其中包括未報稅和繳稅、逃稅和提交虛假申報表。
根據該份長達56頁的聯邦起訴書，亨特在2016年至2019年間，自海外商業交易中賺取700萬美元的收入，揮霍近500萬美元卻未繳交稅款。
如果沒有認罪協議，以及所有罪名成立，他最高可被判囚17年。
這是亨特今年第2宗聯邦刑事訴訟。今年6月，他因非法持槍案受審，成為首位美國現任總統被定罪的子女，目前正在上訴。
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