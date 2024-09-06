拜登兒子亨特稅務案開審　美媒指將尋求認罪

美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的稅務違規案9月5日開審前，多間美國媒體報道，他將在洛杉磯聯邦法院認罪，以避免案件在總統大選期間審訊造成影響。



美國全國廣播公司（NBC）、霍士新聞（Fox News）和有線電視新聞網 （CNN ）報道稱，亨特將在院認罪， 他預定美國時間上午11時出庭，法庭預定開始遴選陪審團。

亨特此前否認在2016年至2019年間，故意逃稅140萬美元。他在去年12月被控犯有3項稅務重罪和6項輕罪。其中包括未報稅和繳稅、逃稅和提交虛假申報表。

圖為2024年6月5日，美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的非法擁槍案續審，亨特由妻子梅莉莎（Melissa Cohen）陪同抵達法院。（Reuters）

圖為2024年6月5日，美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的非法擁槍案續審，第一夫人吉爾（Jill Biden）到庭聽審。（Reuters）

根據該份長達56頁的聯邦起訴書，亨特在2016年至2019年間，自海外商業交易中賺取700萬美元的收入，揮霍近500萬美元卻未繳交稅款。

如果沒有認罪協議，以及所有罪名成立，他最高可被判囚17年。

這是亨特今年第2宗聯邦刑事訴訟。今年6月，他因非法持槍案受審，成為首位美國現任總統被定罪的子女，目前正在上訴。