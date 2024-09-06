為湊仔暗示不尋求續任？　美國務卿布林肯：跟孩子在一起很開心

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透露，他希望明年能花更多時間陪伴孩子，暗示他在總統拜登（Joe Biden）卸任之後，將不會尋求第二個任期。



法媒報道，布林肯育有兩個年幼孩子，而在過去一年，他的外交穿梭工作變得更忙碌。自2023年10月7日哈馬斯突襲以色列以來，他已九次出訪中東。

2024年8月19日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，不在圖中）會面後，向媒體發表講話。（Reuters）

布林肯9月5日結束在海地的一天行程後，在太子港的杜桑盧維杜爾國際機場舉行新聞發布會。他是近10年來首位訪問海地的美國國務卿。

布林肯表示，希望明年能有更多時間陪伴孩子，「至於我自己的未來，我現在所關注的是本屆政府到1月就會交棒」。

「我可以告訴你們，上星期，我趁着有一點空擋，陪陪孩子。能有更多時間跟他們在一起，我會非常開心。」

布林肯是備受拜登信任的心腹，在拜登擔任參議員、副總統和總統期間為他提供建議。

2024年9月5日，海地太子港，圖為美國國務卿布林肯訪問海地時發表講話。（Reuters）

美國國務卿在總統選舉後繼續留任的情況是非常罕見的。美國前國務卿舒爾茨（George P. Shultz）為少數例子，他曾為三位總統服務，最為人所知的是1982年到1989年擔任時任美國總統列根（Ronald Reagan）的國務卿，也是第二次世界大戰以來任期最長的一位國務卿。

本文獲《聯合早報》授權轉載

