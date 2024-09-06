昔成功預測9屆美國大選結果　「預言師」估賀錦麗贏：她符合8指標

美國總統大選11月舉行，獲稱為選舉「預言師」、曾準確預測9屆大選結果的美國歷史學家利希特曼（Allan Lichtman）9月5日表示，他預計民主黨籍總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）會擊敗共和黨候選人特朗普（Donald Trump）贏得大選。



自1984年以來的10屆美國總統大選中，利希特曼準確預測其中9屆，包括是在2016年成功預測特朗普勝出的少數派之一。他僅在2000年預測錯誤，當時估計民主黨候選人戈爾（Al Gore）勝出，最終小布殊（George W. Bush）贏下選舉。

77歲的利希特曼9月5日表示，他預計賀錦麗會是白宮新一任主人。他向來根據13個指標展開推測，評估賀錦麗符合其中8個指標，具備優勢。

這8個指標分別是無初選競爭、無第3黨派（No Third Party）、強勁的短期經濟、強勁的長期經濟、主要政策改變、無社會動盪、無醜聞，以及挑戰者缺乏魅力。

據他判斷，賀錦麗未能符合的3個指標則是「中期選舉後有優勢」、「現任總統尋求連任」，以及「現任者有魅力」。

至於其餘2個指標則是「沒有外交或軍事失敗」與「主要外交或軍事成功」，他認為目前未能決定。