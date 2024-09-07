美土雙重國籍女子約旦河西岸遭以軍槍殺　白宮籲徹查　土耳其譴責

巴勒斯坦和土耳其官員9月6日表示，一名擁有美國和土耳其雙重國籍女子，當日在約旦河西岸（West Bank）參與反以色列擴建定居點的示威時，遭以軍開槍擊中頭部死亡。美國務院及土耳其外交部其後確認死者為26歲社運人士Aysenur Ezgi Eygi。



2024年9月6日，一名參加反對以色列擴建定居點活動的美國公民於約旦河西岸被以軍開槍擊中頭部，送院後不治身亡。圖為人們聚集在死者所在的醫院，面露傷心之情。（Reuters）

路透社6日報道，Rafidia醫院長納法阿 (Fouad Nafaa) 表示，Aysenur Ezgi Eygi抵達醫院時情況危殆，頭部嚴重受傷。醫護人員曾對她進行急救，但最終仍不治身亡。

以色列軍方則表示，部隊當時曾向一名往士兵投擲石頭的「男性主要煽動者」開火，並指目前正調查「外國女子在槍擊現場死亡」一事的細節。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）則對事件表示遺憾，並承諾在必要時採取行動。

圖為2024年8月1日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在蒙古國都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）出席記者會。（Reuters）

美國白宮國家安全委員會發言人薩維特（Sean Savett）則表示，他對一名美國公民在約旦河西岸遭槍殺死亡「深感不安」，並已聯繫以色列政府，要求對方提供更多資訊和對這一事件進行徹查。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在社交媒體上發文譴責以色列，稱將繼續在各方面上努力制止以軍佔領行動和種族滅絕的行為。