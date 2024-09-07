巴尼耶接任法國新總理：政壇老將獲派燙手任務　左翼憤怒號召示威

法國7月國會大選後，沒有政黨或聯盟取得絕對多數議席，出現「三分天下」僵持局面，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）9月5日終任命73歲政壇老將巴尼耶（Michel Barnier）為總理，接替請辭的原總理阿塔爾（Gabriel Attal），但巴尼耶面對的挑戰並不少，左翼陣營表明不滿，7日呼籲支持者在法國各地示威，發動抗議。



巴尼耶是歐盟前首席脫歐談判代表，從政數十載，他擔任總理後的首要任務是組織新政府，據英國廣播公司（BBC）報道，他在上任後第2天隨即開始籌組政府工作，與右翼法國共和黨人、中間黨派Ensemble代表會談，他形容磋商進展順利，又指「充滿活力」。

馬克龍選擇巴尼耶擔任總理，主因是他更容易獲各黨派接受，巴黎政治學院教授莫羅-雪佛萊（Philippe Moreau-Chevrolet）向新華社指出，巴尼耶從政期間以善於調解和溝通而聞名，因此更易得到不同政黨認可。報道指，馬克龍須找到一個不會被彈劾的總理人選，巴尼耶暫時滿足此條件。

法國新總理巴尼耶2024年9月5日在巴黎出席接任儀式（Reuters）

巴尼耶上任後，法國極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National，RN）就表明會先觀察，不會即時彈劾巴尼耶，可謂先過一關，但馬克龍仍未能平息左翼的不滿。

在國會大選後，左翼聯盟「新人民陣線」取得最多議席，他們不滿馬克龍未有接受左翼推舉的總理人選卡斯泰（Lucie Castets），批評馬克龍選擇巴尼耶是「竊取選舉成果」，等於否定左翼在選舉獲勝的結果。

左翼更不滿的地方，還在於巴尼耶的「存亡」如今取決於極右翼政黨的選票，《政治報》（Politico）歐洲版6日指，他需要極右翼的支持，以確保其政府不會立即遭推翻，支持馬克龍的聯盟和可能支持巴尼耶的保守右翼團體僅擁有213個議席，遠低於政府所需的289 席。

法國新總理巴尼耶（右）2024年9月5日在巴黎出席接任儀式，左為前總理阿塔爾（Reuters）

極右翼政黨國民聯盟公開表明政府要換取極右翼支持的條件，如有關移民的措施、在國會實行比例代表制等，左翼領袖卡斯泰則不滿稱「我們有一位完全依賴國民聯盟的總理」，左翼並提倡支持者在法國各地示威抗議。

新華社指出，作為來自右翼政黨的總理，巴尼耶如何領導一個多黨政府，與中間派總統馬克龍打破「共治」的桎梏，將是巨大挑戰，巴尼耶的組閣時間也十分有限，因新政府接下來需要盡快制定2025財政年度預算草案，最遲於10月1日提交給國會審議。