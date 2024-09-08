美國CDC：密蘇里州出現一宗「無接觸史」禽流感病例　為全國首例

美國密蘇里州（Missouri）9月6日通報一名成年人感染禽流感病例，這是美國首個未接觸染疫動物的人類感染禽流感病例。



美國密蘇里州（Missouri）9月6日通報一名成年人感染禽流感病例，是美國首宗未接觸染疫動物的人類感染禽流感病例。圖為2024年4月9日，美國伊利諾州一個養牛場內，一群乳牛被養在圍欄內。（REUTERS/Jim Vondruska/File Photo）

法媒6日報道，據密蘇里州衞生部門和美國疾病預防控制中心（CDC）當日通報，這名病人有基礎疾病於8月22日入院，接受抗流感病毒藥物治療，隨後康復出院。

由於病人的流感類型在初步檢測中顯得可疑，因此被送往州和聯邦實驗室進行進一步檢測。結果顯示，病人感染H5型流感，即禽流感。

這是美國2024年第14名禽流感檢測呈陽性者，也是第一個未與染疫動物接觸的禽流感病人。美國疾控中心說，目前尚未發現病人的密切接觸人員或者任何其他人染疫。

圖為2024年8月10日路透社拍攝的設計圖片，相中是一支貼着標籤的試管。標籤印有「對禽流感檢測呈陽性反應」字樣。（REUTERS）

禽流感是由病毒引起的動物傳染病，通常在鳥類中傳播，少數情況下會感染豬。禽流感病毒高度針對特定物種，但偶爾會通過密切接觸或受污染的環境感染人類。

美國此前發生的所有禽流感病例都是農場工人染疫，包括2022年的首宗病例。

近來出現更多哺乳動物染疫現象，雖然人類染疫的病例仍然很少，但科學家擔心，禽流感的高傳播率可能促使病毒變異，從而發展為人際傳播。

這張攝於2020年2月6日的照片中，世界衛生組織（WHO）標誌出現在瑞士日內瓦的WHO大樓外。（REUTERS）

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）流行病和大流行病防範與預防部門主任范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）7日就美國這宗病例表明，當前的關鍵是要按照國家和州當局的指示，繼續調查病人的接觸情況，以便為進一步的預防和應對活動提供信息。

她談到密蘇里州時說，了解禽流感在當地家禽、野生鳥類和其他動物中的傳播情況非常重要，加強動物疾病監測對於保護動物和人類健康意義重大。

本文獲《聯合早報》授權轉載

