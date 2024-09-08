委內瑞拉大選爭議持續　馬杜羅政府撤銷巴西對阿根廷大使館代表權

委內瑞拉9月7日宣布，即時撤銷巴西對阿根廷駐當地大使館的代表權，原因是有證據表明，在大使館接受庇護的多名委內瑞拉反對派成員，擬利用大使館策劃針對總統馬杜羅（Nicolás Maduro）和副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）的暗殺。



路透社7日報道，阿根廷發聲明批評委內瑞拉單方面的決定，並強調任何入侵大使館或綁架館內尋求庇護者的企圖都應受到國際社會的嚴厲譴責。

2024年9月7日，委內瑞拉加拉加斯（Caracas），委內瑞拉情報部門人員被部署在阿根廷駐當地大使周圍的街道。（Reuters）

巴西則發聲明強調，將繼續維持阿根廷駐委國大使館的代表權，並捍衛其利益。

馬杜羅在大選後要求包括阿根廷、秘魯與智利等7個不承認選舉結果國家的外交官離境。巴西由8月起，成為阿根廷和秘魯在委內瑞拉利益的代表，負責保管兩國駐當地大使館的資產。

2024年7月28日委內瑞拉總統馬杜羅在首都加拉加斯一處投票站投票。委內瑞拉28日舉行總統選舉投票。投票從當地時間上午6時開始，選舉結果預計當晚揭曉。（新華社）

報道稱，6名委內瑞拉反對派成員3月起已在阿根廷駐當地使館接受庇護，委內瑞拉檢察機關指控他們犯下叛國、謀反等罪。委國安全部隊當地時間9月6日晚已包圍阿根廷駐委內瑞拉使館，引起國際爭議。