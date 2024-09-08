金正恩強調加強海軍武裝力量重要性　促建海軍基地

朝中社9月8日報道，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩進行與現代化海軍基地建設有關的實地考察，沿着海岸沿線巡視港灣設施建設預定地區，並與領導幹部討論關於建設方向的務實問題。



金正恩說，朝鮮是國土東西兩面靠海的海洋國，在國家建設和國家防衛力量建設方面都重視造船業和海軍武裝力量發展。

金正恩表示，不久的將來，朝鮮將擁有用現有艦艇系留設施能力無法收容的大型水上水下艦艇。有鑒於此，建設海軍基地以供最新大型艦艇運用，是燃眉之急。金正恩還談及能夠系留艦艇、運用管理搭載武器系統、樹立水兵文明的基地生活文化的軍港建設的必要性。他說，建設一座朝鮮海軍力量的象徵、海軍作戰指揮和海軍文化中心地的現代化港口城市，是迫切的時代任務。

朝中社2024年9月8日發布照片，顯示朝鮮領袖金正恩參觀朝鮮一個海軍基地建築地盤。照片拍攝地點未有公開。（KCNA via REUTERS）

據報道，金正恩還親臨現場指導造船工作。巡視多道生產工序和造船現場，具體瞭解近期進行的造船工序現代化項目工作。

報道稱，金正恩已多次表示，如今在堅定捍衛國家海上主權、加快戰爭準備方面最重要的問題就是加強海軍武裝力量。他再次強調，「適應新世紀要求，實現造船工業現代化，是貫徹落實我們黨的國防經濟建設路線的重要擔保、前提條件」。