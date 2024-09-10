Space X龍飛船升空在即　將進行人類首次私人太空漫步任務

美國太空探索技術公司（SpaceX）9月10日為由四名私人太空人組成的隊伍作一次高風險太空漫步進行最後準備，預計將在美國東部時間10日清晨5:23（香港時間為同日下午5:23）乘坐新設計的龍飛船（Crew Dragon）於佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空。



今次名為「北極星黎明」（Polaris Dawn）是Space X迄今進行的第五次、同時也是風險最高的一次的私人太空任務，亦是人類首次商業太空漫步任務。

隊伍由億萬富翁企業家、支付公司Shift4 Payments行政總裁Jared Isaacman、退役軍事戰鬥機飛行員Scott Poteet、和SpaceX的兩名自身工程師Sarah Gillis和Anna Menon組成。他們將會使用SpaceX的新型太空衣和重新設計的太空船。

「北極星黎明」計劃原定在上月啟動，但因SpaceX發射台的地面設備在升空前幾小時發生小量氦氣洩漏而被推遲。後又因Space X火箭「獵鷹9號」（Falcon 9）在其他任務中助推器回收失敗，被美國監管機構禁飛。

根據SpaceX在社交媒體X上的聲明，由於天氣情況不理想，原定於10日美國東部時間凌晨3:38分進行的發射任務再次被推後至5:23（香港時間同日下午5:23）。根據美國太空總署（NASA）的發射天氣模型，當天有利天氣的機率只有40%。若5:23仍無法發射，或會再推遲至7:09。

此次龍飛船將在太空軌道上進行約五天的航行，太空人將在第三天、距離地球700公里的高度，身穿SpaceX太空衣進行持續約20分鐘的太空行漫步。航行期間飛船最接近地球的距離為190公里，最遠的距離為1400公里，是1972年美國阿波羅登月計劃後，人類在太空漫步的最遠距離。

任務期間，太空人還會藉助高軌道的宇宙輻射環境，收集醫療數據，以更了解太空輻射和真空環境如何對人體產生影響。過往人類太空飛行任務全部是通過政府組織、由訓練有素的太空人執行。

SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）8月曾在他的社群網站X寫道：「乘員的安全絕對是最重要的，這次任務的風險比平常更高，因為這將是自阿波羅號以來人類離開地球最遠的一次，也是第一次商業太空漫步！」